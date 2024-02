Rząd wycofał się z obietnicy danej przedsiębiorcom. Ekspert: nie ma na to pieniędzy

Nie ma powrotu do poprzednich zasad, bo w budżecie nie ma pieniędzy

– Ministerstwo Zdrowia , podobnie jak Ministerstwo Finansów , podkreśliło bardzo wyraźnie, że gdybyśmy teraz wrócili do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej, byłaby to rewolucja – mówi nam Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Lewiatana.

Wyjaśnia, że poprzedni rząd – podwyższając obciążenia z tytułu składek zdrowotnych – wycofał dotację do NFZ z budżetu państwa, dlatego mimo wzrostu wysokości składek w systemie nie ma nowych pieniędzy na ochronę zdrowia. Gdyby wrócono do poprzednich zasad, mogłoby zabraknąć 10 mln zł na finansowanie ochrony zdrowia na dotychczasowym poziomie.

Rząd ma budżet z największym deficytem w historii

"Składka zdrowotna nie powinna być płacona od dochodu"

– Mam nadzieję, że prace będą dotyczyły także systemu podatkowo-składkowego. Życzyłbym sobie, aby obecni włodarze podjęli prace nad uproszczeniem systemu podatkowego , aby był czytelny i spójny. Zamiast w pośpiechu naprawiać to, co zostało "zepsute". Innymi słowy, lepiej mieć nowy płaszcz niż stary i połatany. Dobrze byłoby więc, aby nowy rząd wykorzystał dany mu w tej chwili czas do zaproponowania kompleksowych zmian – podkreśla ekonomista.

Powrót do sytuacji sprzed Polskiego Ładu byłby trudny

Według niego składka zdrowotna w obecnej postaci jest wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa. Jak mówi, w praktyce jest ona zdrowotnym podatkiem – płacimy ją od dochodu, który już jest opodatkowany, a nie dostajemy za to żadnego ekwiwalentu , bo nie przekłada się to na "koszyk" naszych zdrowotnych świadczeń.

"Zamiast zrobić coś szybko, zróbmy to dobrze"

– Rozumiem więc głosy nawołujące do tego, aby do niego powrócić. Jednak skoro w budżecie nie ma na to pieniędzy, skorygujmy teraz najbardziej rażące błędy. Uprośćmy zasady obliczania składki zdrowotnej. Docelowo warto także pomyśleć o tym, jakie zmiany należy wprowadzić w ramach kompleksowej reformy, w połączeniu ze zmianami w systemie podatkowym i ubezpieczeniu społecznym. Moim zdaniem wprowadzanie zmian w składce w oderwaniu od innych danin, które płacą przedsiębiorcy, jest pozbawione sensu. Zamiast zrobić coś szybko, zróbmy to dobrze – podsumowuje.