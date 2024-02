Piszą do Tuska. Apelują o abolicję. Skorzystać ma na tym ponad 200 tys. osób

A2 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wprowadzamy dobrowolny ZUS dla firm i co potem? Jak firma zbankrutuje lub się zlikwiduje to co wtedy czy wypłacimy coś takiemu delikwentów jak przez cały czas ZUS nie płacił ? Po za tym czy 2 tys zł łącznie z podatkiem zdrowotnym to jest tak dużo ? Jak kogoś nie stać na taki wydatek to lepiej żeby nie prowadził firmy nawet jednoosobowej .Gorszy dla małej firmy jest koszt pracownika bo to już minimum 5 300 i tu jest problem .