Polska pomoże ratować gospodarkę Ukrainy. Zupełnie nowy wymiar wsparcia

"Ukraina to jeden z głównych eksporterów zboża. Aby to zboże mogło być eksportowane, trzeba mieć środki transportu. Właśnie dlatego, aby zboże mogło być eksportowane na cały świat, na Bliski Wschód, podpisaliśmy dzisiaj memorandum o współpracy. Można powiedzieć: generalnie o współpracy przy eksporcie i imporcie, eksporcie towarów ukraińskich do wszystkich innych krajów" – mówił Mateusz Morawiecki w sobotę wieczorem, po spotkaniu z premierem Ukrainy. Na tej współpracy, jak zaznaczył, będą mogły skorzystać polskie i ukraińskie firmy. "Chcemy razem budować przyszłość gospodarczą" – dodał Morawiecki.