Proputinowski analityk ujawnia taktykę Rosji. "Stopniowy demontaż"

Rosja zmienia w Ukrainie taktykę, ale nie strategię - pisze w najnowszym artykule dla rosyjskiej państwowej agencji Ria Novosti komentator Piotr Akopow. Jak przekonuje, Rosja, która wycofała się spod Kijowa i z północy Ukrainy, będzie chciała zająć wschód kraju, a potem wzdłuż wybrzeża przesuwać się na zachód - tak, by odciąć Ukrainę od dostępu do morza. To byłby silny cios w gospodarkę tego kraju.