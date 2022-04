"Wojna pochłonie nawet połowę wartości ukraińskiej gospodarki"

Według Banku Światowego wojna obniży PKB Ukrainy o 45 proc. A le analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) oceniają, że to zachowawcza prognoza. Wskazują, że instytucje międzynarodowe często zaniżają skalę wydarzeń skrajnych.

A trzeba pamiętać, że przemysł metalurgiczny to druga największa branża eksportowa Ukrainy (ok. 19 proc. eksportu), duży udział ma także górnictwo (11 proc.).

Co z ukraińskim rolnictwem?

Analitycy zwracają również uwagę, że Ukraina utraciła dostęp do głównych szlaków handlowych - większość jej handlu międzynarodowego była obsługiwana przez porty na morzu Czarnym, m.in. w Odessie. Rosja prowadzi jednak blokadę morską dla statków handlowych. Część handlu została przekierowana do niewielkich portów przy granicy z Rumunią, np. Izmaiłu i Reni. "Są one jednak zbyt małe, aby skutecznie obsłużyć handel Ukrainy ze światem" - podkreślają eksperci PIE.