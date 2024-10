Polska przed poważnym wyzwaniem demograficznym. Społeczeństwo się "kurczy"

Według najnowszych prognoz GUS, populacja Polski skurczy się z obecnych 37,635 mln do zaledwie 30,9 mln w 2060 roku. To oznacza spadek o 6,735 mln osób w ciągu zaledwie 35 lat. Równocześnie nastąpi drastyczna zmiana w strukturze wiekowej społeczeństwa. Liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie z 21,7 mln w 2025 roku do około 15 mln w 2060. W tym samym okresie liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 9 mln do 11 mln.