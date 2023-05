Polska przekazała Ukrainie kolejne uzbrojenie. Tym razem myśliwce MiG-29

"Ukraina walczy za naszą wolność"

Kwestia transferu myśliwców została poruszona w trakcie konferencji prasowej w Ottawie, gdzie obecnie przebywa Mariusz Błaszczak. Wicepremier polskiego rządu i szef Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) podziękował Kanadzie za decyzję o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard. – Przyczyniło się to do decyzji innych krajów – ocenił polski polityk. Dalej odniósł się do kwestii MiG-ów.