Polska liderem w imporcie dużych samolotów. Zaskakujące dane

Polska znalazła się wśród liderów importu dużych samolotów, wyprzedziła nas tylko Irlandia, za to my jesteśmy tuż przed Wielką Brytanią. Najwięcej samolotów "przyleciało" do nas ze Stanów Zjednoczonych.

Podziel się Dodaj komentarz