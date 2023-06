Polska znów na wojnie z UE? Rząd zapowiada blokowanie rozwiązania ws. relokacji migrantów

- To jest ten etap, który jest za nami, ale on może jeszcze wrócić po Parlamencie Europejskim . Też będziemy budować koalicję w ramach PE - zapowiedział.

"Polska będzie blokowała rozwiązania dot. relokacji migrantów"

Orlen chce przejąć kolejną firmę. Ekspert: Będzie trudno nad tym zapanować

Zwracał jednocześnie uwagę, że "nie może być tak, że te osoby są zmuszane do tego rodzaju sytuacji". Jego zdaniem, efektem relokacji jest zachęta dla przemytników zarabiających na przemycie osób, aby jeszcze więcej tych osób do Europy skierować. "

- Tego typu mechanizmy, o których dzisiaj mówi Unia Europejska , de facto zachęcają wszystkich przestępców do tego, aby jeszcze więcej osób kierować do UE - ocenił.

- To bardzo krótkoterminowe myślenie, to co dzisiaj jest proponowane w UE, de facto tego typu mechanizmy powodują, że fale migracyjne będą jeszcze dalej idące - dodał.

Pakt migracyjny. Polska i Węgry przeciw

Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on na tym, że choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy". Liczbę tę ustalono na 30 tys.