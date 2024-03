Polski gigant trafi do funduszu z Zatoki Perskiej? Waży się przyszłość firmy

brajanek 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co na to zielone aktywistki ?, bo, wg. Halal ( Halal lub halaal – w islamie określenie wszystkiego, co jest dozwolone w świetle szariatu) - ubój powinien być dokonany rytualnie. Produkty mają być na rynek islamski a tam obowiązuje wymagania uboju rytualnego. Wymagania te są następujące: - osoba przeprowadzająca ubój powinna być zdrowym psychicznie muzułmaninem, mającym wiedzę na temat islamskich procedur uboju, - zwierzę przeznaczone do uboju powinno być żywe lub uważane za żywe podczas uboju, - bezpośrednio przed ubojem każdego zwierzęcia należy przywołać zwrot „Bismillah” (w imię Allaha), - nóż przeznaczony do uboju powinien być odpowiednio naostrzony, - podczas uboju powinna zostać przecięta tchawica, przełyk, główne tętnice i żyły.