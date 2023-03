Wołowina dla najbogatszych. Oto dlaczego wagyu to jedno z najdroższych mięs świata

Jednym z najdroższych, najbardziej luksusowych mięs na świecie jest wołowina wagyu. Za kilogram antrykotu lub polędwicy musimy zapłacić od 700 do nawet 1200 zł, podczas gdy zwykła wołowina w markecie kosztuje kilkadziesiąt złotych za kilogram. Dlaczego za ten konkretny rodzaj mięsa płaci się aż tyle? Głównym składnikiem ceny jest specyficzny sposób chowu.

1. Genetyczna czystość rasy krów

Wołowina musi pochodzić od krów, które genetycznie w 100 proc. pochodzą od jednej z czterech japońskich ras bydła - Kuroge Washu, Akage Washu lub Akaushi, Mukaku Washu i Nihon Tankaku Washu. To właśnie je określa się mianem wagyu.

2. Karmienie bydła wagyu jest drogie

Krowy wagyu dostają najdroższe i najlepsze pasze. Ma to wpływać na konsystencję mięsa. Karmienie bydła wagyu jest drogie, więc hodowcy muszą sprzedawać mięso po wyższych cenach, aby zrekompensować swoje koszty. Krowy karmione są ekologiczną paszą, składającą się ze zbóż, ziemniaków, ryżu oraz roślin strączkowych. Taka pasza jest certyfikowana - jest to dodatkowym kosztem.

3. Krowy wagyu nie spędzają życia w zamknięciu

To kolejny dodatkowy koszt związany z produkcją tej japońskiej wołowiny. W Japonii jest o wiele trudniej o wolne pastwiska, dlatego też utrzymanie takiej hodowli jest dodatkowo droższe.

4. Dłuższy czas hodowli

Krowy wagyu dochodzą do wagi około 680 kg. Aby zwierzę mogło osiągnąć taki ciężar, hodowcy muszą dać mu pożyć dłużej, niż ma to miejsce w przypadku innych gatunków bydła. Koszt utrzymania krowy zwraca się po około roku, dlatego też rolnicy amortyzują go w cenie sprzedaży.