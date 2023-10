Dyskutują o nowym podatku w Europie. "Najmocniej ucierpieliby najbiedniejsi"

Eko-non 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mam już dosyć tych nakazów, nie jeść mięsa, jeździć tylko elektrykami, jeść mąkę z robali, nie latać samolotem, wszędzie eko i to moim kosztem. Jestem na nie, koniec z tym nakazywanie co mam robić, gdzie i jak chodzić w co się ubierać co jeść czym jeździć itp. Teraz byłem w USA i tam ludzie pala w domach czym chcą , jeżdżą pick-upami o pojemności 5 i więcej litrów, torebki foliowe w Walmart dają za darmo ile chcesz- jak kiedyś u nas. Gdzie ta ekologia i kto ja stosuje??? Dosyć !