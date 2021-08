Podatek od mięsa to nie żart. Ta branża może na tym skorzystać

Komisja Europejska przed rokiem opracowała dokument "Od pola do stołu", który jest elementem Zielonego Ładu. Organizacje pozarządowe, które od lat postulują, by zmniejszać spożycie mięsa ze względu na zmiany klimatyczne i zdrowie, wnioskowały, by w dokumencie zaproponowano też podatek od mięsa.

Za takim rozwiązaniem opowiada się Ethan Brown, twórca Beyond Meat, giganta produkującego roślinne zamienniki mięsa. W jego ocenie danina to sposób na częściowe wyparcia produktów pochodzenia zwierzęcego z rynku.

Jednocześnie samo zmniejszenie spożycia mięsa nie doprowadzi - zdaniem Browna - do wyparcia go z rynku w późniejszym czasie. Jak wskazuje, aż 93 proc. klientów Beyond Meat nie ogranicza się do roślinnych zamienników i regularnie sięga również po białko pochodzenia zwierzęcego.