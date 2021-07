Ceny mięsa. Eksperci nie mają dobrych wieści

Jeśli natomiast porównamy ceny w skali roku to okazuje się, że w kwietniu 2021 roku konsumenci za artykuły mięsne płacili średnio o 1,2 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej.

IERiGŻ prognozuje także, że ogólne spożycie mięsa, wraz z podrobami, spadnie w 2021 roku o ok. 1 kg na mieszkańca i wyniesie 79 kg na mieszkańca.

Spożycie wieprzowiny może obniżyć się z 41 kg na mieszkańca do 40,5 kg. Spożycie wołowiny może utrzymać się na poziomie ok. 4 kg na mieszkańca, a spożycie drobiu zmniejszy się z 31 kg do 30,5 kg/mieszkańca.