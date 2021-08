Polski Ład. Samorządowcy alarmują, że gminy stracą miliardy. Rzecznik rządu odpowiada

Polski Ład to rachunek wystawiony samorządom

Według nich rachunek, w jakim zamknie się Polski Ład, to 145 miliardów złotych. Rafał Trzaskowski podkreślił, że rząd wystawił go również polskim samorządom.

Prezydent Warszawy wyjawił, że po wejściu w życie Polskiego Ładu stolica może stracić 1 miliard 700 milionów złotych rocznie. Wyjaśnił, co oznaczają mniejsze wpływy do budżetów gmin i gdzie samorządy będą musiały szukać oszczędności.

- Oznacza to, że roczny budżet przeznaczany na dopłaty do służby zdrowia, kultury, sportu, pomocy społecznej - wyparuje - mówił Rafał Trzaskowski. - Oznaczałoby to, że ogromna część tych zadań musiałaby być zlikwidowana - dopłaty do zajęć dodatkowych, modernizacja szpitali w środku pandemii - wyliczał.