Polski Ład. Skarbówka jako tajemniczy klient. Skontroluje przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają się czego obawiać? Jak podaje "Rzeczpospolita", propozycja zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wyposaży urzędników w nowe narzędzie do kontroli przedsiębiorców.

Oznacza to, że pracownicy regionalnych urzędów skarbowych będą mogli zostać oddelegowani przez swoich przełożonych, by opuścili swoje miejsce pracy i wybrali się do punktu usług w ramach przeprowadzenia kontroli.