Polski przemysł stracił jeden silnik. "Na popyt zagraniczny trzeba poczekać"

Polski wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł w marcu do 48,0 pkt z 47,9 pkt miesiąc wcześniej , sygnalizując jednocześnie utrzymujące się pogorszenie koniunktury. Współczynnik nadal pozostał poniżej neutralnego progu 50 pkt. Sytuacja trwa od maja 2022 r., potwierdzając pogorszenie koniunktury już 23 miesiąc z rzędu. Mimo stagnacji wynik jest wyraźnie lepszy niż w Niemczech, gdzie osiągnął poziom zaledwie 41,6 pkt.

Marcowe dane dla Polski pokazały znaczący spadek produkcji w przemyśle, wynikający głównie z niskich portfeli zamówień. Liczba nowych kontraktów kurczy się od 25 miesięcy , przy czym ostatni spadek sprzedaży wiązany jest ze słabym popytem zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Respondenci często zwracali uwagę na spadek eksportu do Niemiec i Holandii, choć niektórzy wskazywali też na wzrost na rynkach pozaunijnych.

Polski przemysł wciąż ma problem

Dane skomentowała Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. " Polski przemysł nadal boryka się z trudnościami (największym problemem są wciąż niskie zamówienia z Niemiec), niemniej jednak pojawiają się jaskółki ożywienia, jak np. dodatkowe rekrutacje pracowników. Dane z gospodarki realnej wydają się potwierdzać, że to ożywienie rzeczywiście postępuje" - pisze ekspertka.

Jak dodaje, "niski popyt przekładał się na brak nadmiernego obciążenia mocy produkcyjnych w całym sektorze przemysłowym, co umożliwiło dalszy spadek zaległości w realizacji zamówień". Równocześnie jednak - jak wskazuje Kurtek powołując się na wyniki badania PMI - " pojawiły się oznaki bardziej stabilnych nastrojów wśród pracodawców ". Zauważa, że "całkowita liczba zatrudnionych spadała w tempie, które było wolniejsze tylko raz na przestrzeni ostatnich 22 miesięcy, a niektóre firmy zgłaszały nawet dodatkową rekrutację w związku z wprowadzaniem nowych produktów i długoterminowymi planami ekspansji biznesowej".

" W marcu nadal spadała aktywność zakupowa firm, choć w najmniejszym stopniu od listopada 2023 r. Producenci starali się także zoptymalizować poziom zapasów przedprodukcyjnych, choć jednocześnie wzrosły po raz pierwszy w tym roku zapasy produktów gotowych, co niektóre firmy uzasadniały słabszą niż oczekiwano sprzedażą" - przytacza wnioski z raportu PMI główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Wskazuje, że z najnowszych danych wynika ponadto, iż "w marcu nieznacznie wzrosły koszty zakupu środków produkcji, choć tempo tego wzrostu było wolniejsze niż w lutym, ale jednocześnie producenci nadal obniżali ceny wyrobów, co odzwierciedlało silną konkurencję o nowe zamówienia". Podkreśla jednak, że "dobrą wiadomością jest to, że producenci towarów zachowali w marcu optymizm w odniesieniu do perspektyw wzrostu produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy".