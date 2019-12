Polskie firmy przewozowe mają gigantyczną flotę. W Unii nie mają sobie równych

Pod względem liczby ciężarówek i realizowanych przewozów nie mamy sobie w Unii równych - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Tak wynika z danych zawartych w raporcie "Vehicles in use - Europe 2019", przygotowanym przez stowarzyszenie europejskich producentów samochodów ACEA.

Liderem jesteśmy także pod względem liczby zarejestrowanych u nas autobusów. Jest ich w naszym kraju 119,5 tys. To niema jedna szósta całego parku autobusowego w Unii.

Również osobówek mamy w Polsce pełno. Według raportu jest ich aż 23,4 mln. To trzecia największa liczba w Unii. Liczba aut na tysiąc mieszkańców jest wyższa tylko w Luksemburgu i we Włoszech. Co ciekawe, o połowę mniej aut jest zarejestrowanych w dużo większych od nas Niemczech.