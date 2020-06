Polskie tramwaje do Rumunii. Pesa przekaże 16 maszyn za 130 mln złotych

Oferta Pesy okazała się najlepszą w przetargu zorganizowanym przez rumuńskie ministerstwo rozwoju regionalnego i administracji publicznej. Co ciekawe, obie strony zawarły podpisy na umowie... korespondencyjnie. Wszystko przez ograniczenia wywołane trwającą pandemią koronawirusa.

- To kolejna po Cluj umowa na dostawę tramwajów w Rumunii. Dostarczymy do Jassy komfortowe, bezpieczne, nowoczesne tramwaje i jestem przekonany, że pasażerowie będą z nich zadowoleni. Dla nas to bardzo ważny kontrakt. Chcemy bowiem rozwijać obecność Pesy na rynku tramwajowym w Europie - podkreślił prezes zarządu bydgoskiej firmy Krzysztof Zdziarski. Jego wypowiedź cytuje PAP.