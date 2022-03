Pomoc uchodźcom. Stawki rządowe to za mało, chcą więcej

– Nie zależy nam na tym, aby zarabiać, bo wiemy jaka jest sytuacja, nie możemy jednak dokładać do naszych biznesów. Dlatego chcemy przynajmniej otrzymać zwrot kosztów – mówi w rozmowie z money.pl Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Organizacja hotelarzy wysłała do wszystkich wojewodów pisma z prośbą o pilne spotkanie w tej sprawie.

O wszystkim zadecyduje wojewoda

Jego zdaniem to świadczenie jest skierowane głównie do osób, które samodzielnie przyjęły uchodźców z Ukrainy. - Czym innym jest jednak sytuacja, gdy zakontraktowano miejsca noclegowe oraz żywieniowe w hotelach, na podstawie porozumienia z danym podmiotem oraz umowy zawartej przez wojewodę z samorządem. Stawki, które dotyczą takich przypadków, mogą być różne od stawki przewidzianej w rozporządzeniu - wyjaśnia.

Dodaje, że w niektórych województwach została utrzymana pierwotnie zapowiadana stawka w wysokości 120 zł na osobę do końca marca. – Jest to kwestia indywidualnych ustaleń w poszczególnych województwach, bo decyzje w tym zakresie podejmują wojewodowie. Inna jest jednak sytuacja obiektu hotelowego, który przyjął uchodźców z własnej inicjatywy i niejako na własne ryzyko. Wówczas taki hotel musi wystąpić o dofinansowanie w kwocie 40 zł. Chyba że wojewoda ustali inną stawkę - dodaje.

Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich przyznaje, że wojewodowie mieli dużą autonomię w ustalaniu zakontraktowanych kwot. - Umowy były jednak podpisywane, zanim wprowadzono ustawę i nadal one obowiązują. Zawierane były na różny okres, nie tylko na 14 dni, niektóre nawet do końca marca - mówi.

Dodaje, że osoby, które pomagają uchodźcom, zarówno osoby prywatne, firmy, hotelarze, jak i jednostki samorządu terytorialnego czy ochotniczej straży pożarnej mają prawo za tę pomoc otrzymywać odpowiednią stawkę. - Nie jest więc tak, że hotelarz, który miał wcześniej umowę zawartą na kwotę 120 zł dostanie teraz 40 zł, bo może dostać nawet więcej, w dodatku na okres dłuższy niż 60 dni, jednak musi to uzasadnić. W każdym przypadku trzeba jednak zwracać się z tym do wojewody - wyjaśnia.

Trzeba zbierać faktury i paragony

Specustawa stwarza pole do nadużyć

- Wniosek o dofinansowanie jest składany po upływie 60 dni, czyli po upływie okresu, za który ma nastąpić wypłata świadczenia. Utrudnia to weryfikację, czy wskazana we wniosku liczba uchodźców faktycznie została objęta opieką. Sytuacji nie zmienia obowiązek podania ich imion i nazwisk, wraz z numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość. Według mojej wiedzy gminy nie mają dostępu do ukraińskich baz ludności, co oznacza, że podanie fikcyjnych imion i nazwisk w powiązaniu z poprawnym formalnie numerem dokumentu będzie trudne do obalenia - komentuje.