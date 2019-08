Pomór świń w Chinach mniejszy niż prognozowano. Schabowy błyskawicznie tanieje

Niecały tydzień temu chiński gigant na rynku wieprzowiny WH Group poinformował, że w wyniku afrykańskiego pomoru świń, choroby niegroźnej dla człowieka, ale dla zwierząt zabójczej, należące do niego stada skurczyły się w czerwcu o 26 proc. rok do roku. Ceny światowe natychmiast ruszyły w górę. Dlaczego?

Chiny to światowy lider w produkcji wieprzowiny, więc tamtejsze wydarzenia są kluczowe dla cen na całym globie. A poprzednie szacunki mówiły, że wyginie aż połowa stad. Takie prognozy wybiły kurs wieprzowiny na wysokie poziomy. W Polsce była oprócz warzyw jednym z głównych powodów przyśpieszenia inflacji .

Ostatnio ceny mięsa świń poszły jednak ostro w dół. W ubiegłym tygodniu po danych WH Group wieprzowina staniała o aż 22 proc. To spadki dolarowe na światowych rynkach.

Zanosi się na to, że nasza narodowa potrawa, czyli schabowy z kapustą i ziemniakami, przynajmniej jeśli chodzi o mięsny składnik będzie dużo tańsza. Polscy producenci nie będą już mogli sprzedać łatwo i drogo sprzedać za granicą surowca i z większą łaskawością zwrócą się w stronę polskiego konsumenta.

W piątek chińskie ministerstwo nieco skontrowało niestety dobre dla konsumentów dane WH Group, co skutkuje niewielkim odbiciem kursu wieprzowiny w poniedziałek. Podano, że w lipcu stada świń, nie tylko w firmie WH Group, ale w całej hodowli w Chinach, były o 31,9 proc. mniejsze niż rok temu. Co więcej, informują, że się to jeszcze nie koniec pomoru.