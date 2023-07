Pompy ciepła na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Sprzedaż wyhamowała

Jeszcze w maju 2023 r. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przy podsumowaniu pierwszego kwartału przewidywała, że sprzedaż pomp ciepła w Polsce będzie dalej rosła. Co prawda już nie w tempie takim, jak w rekordowym 2022 r. , ale jednak wzrost miał być widoczny. Dynamika sprzedaży sprzętu typu powietrze-woda miało rosnąć w tempie 20-30 proc., a dla gruntowych – 40-50 proc . – pisze portal WNP.pl.

Pompy ciepła. Sprzedaż wyhamowała

Przekłada się ona na m.in. "znaczący wzrost cen materiałów, urządzeń i robocizny , a także wysokie koszty kredytowania", co z kolei związane jest z wysokimi stopami procentowymi . Takie otoczenie gospodarcze negatywnie wpływa na nastroje inwestorów.

Swoje dokłada drożejący prąd

Problemem dla rynku są też drożejące rachunki za prąd. Jak czytamy, "z uwagi na utrzymujące się wysokie ceny energii elektrycznej oraz ich niekorzystną relację do cen gazu ziemnego wielu inwestorów planujących montaż czy wymianę urządzenia grzewczego nie jest przekonanych, czy pompa ciepła będzie opłacalnym rozwiązaniem ".

Chociaż sytuację chętnych na pompy ciepła diametralnie zmieniłaby inwestycja w fotowoltaikę, to jednak wiąże się to z dość dużym wydatkiem na starcie. Nie każdy ma kapitał, by zainwestować i w panele słoneczne, i w pompy ciepła.