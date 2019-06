Pomysły podatkowe PiS-u? W większości Polacy są zdecydowanie na "tak"

Rządowe projekty podatkowe są na ostatniej prostej. Niebawem trafią do konsultacji. W projekcie budżetu na przyszły rok zapisano, że stawka PIT obniży się z 18 do 17 proc. Dzięki temu nasze pensje będą po prostu wyższe.

Co ciekawe, poparcie dla projektu jest duże zarówno wśród osób, które popierają obecny obóz rządzący (93 proc.), jak i tych, które kibicują opozycji (89 proc.). Cóż, w końcu niższe podatki to więcej w naszych portfelach. Nawet 500-100 zł w skali roku w zależności pensji. Jak liczyliśmy w money.pl, osobie zarabiającej pensję minimalną zostanie co miesiąc 40 zł więcej. Dla kogoś, kto ma 3,5 tys. zł brutto przy umowie na pełen etat – 50 zł.