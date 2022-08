Ponad 7 tys. brutto. Tyle według Przemysława Czarnka będą zarabiać nauczyciele

Przemysław Czarnek spotka się z premierem i ministrą finansów

Czarnek dodał, że jeśli chodzi o nauczycieli z dłuższym stażem, w przyszłym roku wzrośnie ono z 6758 zł brutto do ponad 7 tys. zł, będzie to koło 7200–7300 zł .

- Co do nakładów na oświatę, bo jest to trzeci postulat ZNP, to przypomnę, że w ciągu ostatnich dwóch lat 10 mld zł zostało przekazane na oświatę z pieniędzy rządowych. To są gigantyczne pieniądze, nigdy wcześniej niespotykane" – powiedział minister.