Rzucili informatykę dla produkcji rzemieślniczej czekolady. W planach mają "mleczną" czekoladę wegańską

Gdyby kilkanaście lat temu powiedzieć Tomaszowi Sienkiewiczowi i Krzysztofowi Stypułkowskiemu, że będą produkować czekoladę, zapewne by w to nie uwierzyli. Obaj pracowali wtedy w korporacjach i obaj mieli dobrze płatne posady informatyków. Mimo to, czegoś im brakowało.

Pierwsi na rynku bean-to-bar

- Dużym wyzwaniem, z którym musieliśmy się zmierzyć, było pozyskanie ziarna kakaowca. Na początkowych etapach nie mogliśmy znaleźć dostawcy, który zechce nam sprzedać nie 20 ton, a zaledwie kilkadziesiąt kilogramów. Kiedy już się to udało, okazało się, że stworzenie linii produkcyjnej, receptury oraz całej technologii także nie jest łatwym zadaniem. Byliśmy jednak uparci i stwierdziliśmy, że jeśli w ogóle da się stworzyć czekoladę od ziarna do tabliczki, to my to zrobimy - opowiada Krzysztof Stypułkowski.