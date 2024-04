Poseł KO twierdzi, że wie, gdzie jest Obajtek. "Schronił się"

- Daniel Obajtek jest na Węgrzech, schronił się u Orbana, u swoich kontrahentów z węgierskiego MOL-a, czyli spółki paliwowej, której wyrzedał 417 stacji Lotosu. To są współpracownicy oligarchów Putina - powiedział Michał Szczerba we wtorek po południu w TVN24.

Gorąco wokół Obajtka i Orlenu

Prokuratura prowadzi trzy duże postępowania dotyczące Orlenu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk we wtorek (30 kwietnia) na konferencji prasowej powiedział, że chodzi o: fuzję z Lotosem, zaniżanie cen paliw i szwajcarską spółkę OTS.

Orlen Trader Switzerland (OTS) to szwajcarska spółka-córka płockiego koncernu, powołana do życia w sierpniu 2022 r. Założono ją w szwajcarskim raju podatkowym Zug. Po co? Za jej pośrednictwem Orlen miał handlować produktami ropopochodnymi od światowych dostawców.