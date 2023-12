Poszukiwania białego wodoru. Jest zielone światło. To może być przełom

Pozwolenie na poszukiwania obejmuje obszar ok. 225 km kw. w południowo-zachodniej części kraju i zostało wydane na pięć lat. We Francji złożono jeszcze pięć wniosków w związku z badaniami nad naturalnym wodorem, które są w trakcie rozpatrywania – poinformowało ministerstwo.

Francja chce postawić na biały wodór

Jak pozyskiwany jest wodór?

Choć wodór może być zaliczany do alternatywnych źródeł energii, to jego pozyskiwanie nie jest bezemisyjne. Obecnie na świecie powstaje ok. 100 mln ton tego paliwa rocznie, ale do produkcji potrzebny jest gaz ziemny oraz inne surowce. Wskutek czego przy wytwarzaniu tony wodoru powstaje ok. 10 ton dwutlenku węgla, dlatego takie paliwo nazywane jest "szarym".