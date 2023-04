Potężne spadki w Niemczech. Oto powód

Co to inflacja producencka? Wskaźnik pokazujący w jak szybkim tempie rosną ceny sprzedaży produktów przemysłowych krajowym odbiorcom na różnych etapach procesu gospodarczego, jak i sprzedaży między przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Inflacja producencka w Niemczech. Najnowsze dane

Inflacja PPI w Niemczech zaliczyła potężny spadek z 15,8 proc. rok do roku za luty do 7,5 proc. rok do roku za marzec, przy oczekiwaniu 9,8 proc. rok do roku. Miesięcznie spadek wyniósł 2,6 proc. przy oczekiwaniu spadku 0,6 proc. miesiąc do miesiąca. W poprzednim miesiącu spadek wyniósł 0,3 proc.