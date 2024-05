Pożar hali przy Marywilskiej 44. Prokuratura wszczyna śledztwo

Pożar hali na Marywilskiej

W hali Marywilska 44 było ponad 1400 sklepów i punktów usługowych . Kompleks zaczął się palić po godz. 3.00 w niedzielę. W związku z tym zdarzeniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców stolicy, by nie zbliżali się do tego miejsca, pozostali w domu i zamknęli okna.

Z kolei wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zapowiedział w niedzielę , że w poniedziałek lub we wtorek podjęte zostaną decyzje o dalszych działaniach. Nie wykluczył uruchomienia funduszy kryzysowych , by udzielić pomocy materialnej najemcom centrum.

Są zapowiedzi odbudowy Marywilskiej 44

– Ogłosimy również społeczną zbiórkę , by wesprzeć najbardziej potrzebujące rodziny. Jednocześnie kontaktujemy się z zarządem spółki Marywilska 44 w sprawie dalszych działań. Na dziś mamy deklarację spółki, że będą chcieli odbudować halę – podkreślił Karol Hoang.

O planach odbudowy centrum handlowego pisaliśmy w money.pl . – To już dzisiaj mogę na pewno zadeklarować: odbudujemy centrum. Teraz czekamy na ustalenia policji i straży pożarnej. Nie mamy pojęcia, co się stało i jaka może być przyczyna pożaru – powiedziała nam Małgorzata Konarska, prezeska spółki Marywilska 44.

Czym jest Marywilska 44?

Marywilska 44 to największe centrum handlowe w Warszawie. Specjalizuje się w handlu hurtowym i detalicznym. Właścicielem hali jest spółka giełdowa Mirbud, do której w 2010 r. dołączyła spółka zależna JHM Development – Marywilska 44. Według KRS 57,47 proc. udziałów w tej spółce ma Grupa Kapitałowa Mirbud. 42,53 proc. udziałów należy do spółki JHM Development.