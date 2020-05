Poznański Volkswagen zwalnia pracowników

"Prognozowany, zmniejszony popyt na nowe samochody wymaga już teraz podjęcia stanowczych kroków i dopasowania zapotrzebowania na personel do średnioterminowych planów produkcyjnych. To będzie oznaczało, że pracę w Volkswagen Poznań zakończy do końca 2021 roku około 450 pracowników, głównie będą to osoby z umowami na czas określony” - stwierdził Jens Ocksen, prezes Volkswagen Poznań, cytowany w komunikacie spółki.

"Znajdujemy się w tej chwili w ostatniej fazie przygotowań niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowej hali produkcyjnej, w której powstawać będzie karoseria do tego pojazdu" - poinformował Dietmar Mnich, dyrektor zakładu w Poznaniu. "Wdrożenie do produkcji nowego modelu to wielki wysiłek i sprawdzian dla całej organizacji, to podsumowanie wielu miesięcy, a nawet - patrząc na zrealizowane inwestycje - lat ciężkiej pracy. Nowy Caddy to przyszłość dla Poznania”