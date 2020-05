Praca sezonowa we Włoszech. Polscy pracownicy zastępowani zwolnionymi przez pandemię

Właściciele gospodarstw znaleźli się w fatalnej sytuacji, ich zbiory są zagrożone z powodu niespotykanego dotąd braku rąk do pracy, bowiem brakuje aż 200 tys. pracowników rolnych. Do pracy zgłaszają się zwolnieni z lokali gastronomicznych czy sklepów i ci, którzy już wcześniej byli bezrobotni.

Dziennik "Corriere della Sera" informuje, że tylko jedna federacja rolniczych stowarzyszeń Confagricoltura otrzymała w ciągu miesiąca 17 tys. zgłoszeń, zdecydowana większość z nich to Włosi. - Potrzebujemy do zbiorów i pakowania 500 osób. W ostatnich latach 90 proc. z nich to byli cudzoziemcy. Ale teraz, gdy nie mogą przyjechać z Albanii, Rumunii czy Polski szukamy do pracy miejscowych - powiedział gazecie Domenico Paschetta z firmy rolno-spożywczej.