Praca w sektorze technologicznym – perspektywy, umiejętności i trendy

Żyjemy w niespokojnych czasach. Najpierw od końca 2019 roku mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19. Z czasem wiele krajów na świecie doświadczyło wysokiej inflacji. Wybuchła wojna w Ukrainie, co skutkowało zwyżką cen energii i niepewnością makroekonomiczną. Obecny stan, w jakim znajduje się sektor technologiczny, należy określić mianem niepewności. Pozostaje bardzo ważny w dzisiejszym świecie, ale trudno prognozować, jak będzie kształtował się za kilka lat, a nawet za kilka miesięcy.

Perspektywy zawodowe w sektorze technologicznym

Z powodu kilkuletniej pandemii COVID-19, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli tzw. brexitu, wojny w Ukrainie, cały sektor technologiczny boryka się obecnie z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów IT. Wśród pożądanych zawodów wymienia się: specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa,

programistów,

inżynierów DevOps, czyli specjalistów integrujących proces tworzenia kodu i testowania,

analityków danych,

data scientist – stanowisko naukowe dla analityków, którzy projektują procesy analityczne od podstaw i pozyskują dane,

kierowników projektu IT, inaczej IT project managerów,

analityków biznesowych. Jakie możliwości podjęcia pracy w branży IT mają przedstawiciele wyżej wymienionych zawodów? Bardzo szerokie, jako że sektor technologiczny jest jednym z najbardziej rozwojowych współczesnej gospodarki.

Rosnący popyt na specjalistów technologicznych

Brakuje na rynku pracowników z pożądanymi umiejętnościami, przez co procesy rekrutacyjne rozciągają się w czasie, a firmy nie mogą normalnie funkcjonować i rozwijać się.

Przykładowo: brytyjska gospodarka obciążana jest kosztem rzędu 12 mld funtów rocznie z powodów niedoborów wykwalifikowanej kadry IT, jak wskazują badania Virgin Media O2. Szacuje się przy tym, na podstawie danych z portalu No Fluff Jobs, że blisko 28 proc. ogłoszeń o pracę umieszczanych na jego łamach skierowana była do specjalistów z zakresu programowania systemów, stanowiących zaplecza stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Szeroki zakres branż i sektorów, w których istnieją możliwości zatrudnienia

Specjalista IT, zwłaszcza o pożądanych na rynku pracy umiejętnościach, nie będzie mieć w zasadzie żadnych problemów ze zdobyciem pracy. Może wybierać spośród ofert w takich branżach jak stricte IT, informatyka, bezpieczeństwo systemów i sieci informatycznych, tworzenie aplikacji i programów, medycyna, biotechnologia, sztuczna inteligencja.

Przykłady ciekawych ścieżek kariery w sektorze technologicznym

W sektorze technologicznym istnieje wiele zawodów, w jakich można się specjalizować. Nie trzeba być programistą, by móc rozwijać się w branży IT. Zawody, jakie są obecnie mocno poszukiwane, są nowo utworzone wraz z pojawianiem się zapotrzebowania na nie wśród pracodawców. Mogą to być takie profesje jak: UX designer,

scrum master,

tester automatyzujący,

specjalista od sztucznej inteligencji. Prócz tego warto zauważyć, że wiele dotychczasowych zawodów rozwija się w kierunku branży technologicznej. Przykładem niech będzie sekretarka, która dotychczas dbała o organizację czasu pracy swojego szefa, odbierała telefony czy przyjmowała pocztę. Obecnie taka osoba może też obsługiwać telekonferencje i konferencje wideo, prowadzić wirtualny kalendarz i nie tylko.

Umiejętności potrzebne do pracy w sektorze technologicznym

Przedsiębiorcy poszukują wykwalifikowanych specjalistów do pracy w sektorze technologicznym. Będą to nie tylko programiści, ale i inni eksperci mający kluczowe umiejętności potrzebne do podjęcia tego rodzaju zatrudnienia. Do takich umiejętności należą: obsługa platform w chmurze,

optymalizacja kodu,

umiejętności cyfrowe,

automatyzacja w wykonywaniu powtarzalnych zadań,

zarządzanie aplikacjami typu SaaS – software as a service,

znajomość języków obcych – płynny j. angielski to podstawa,

umiejętność analizowania informacji z dużych zestawów danych,

umiejętność obsługi narzędzi uczenia maszynowego,

znajomość języków programowania,

umiejętność zastosowania zaawansowanych modeli statystycznych,

umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

umiejętności komunikacyjne,

umiejętność zarządzania pracą zespołu,

znajomość oprogramowania do zarządzania projektami,

umiejętność samodzielnej pracy bez nadzoru,

doskonała znajomość lokalnych i międzynarodowych standardów bezpieczeństwa informacji,

znajomość języków kodowania, takich jak Python, Java czy Reacta.

Trendy w sektorze technologicznym

W 2023 roku rozwój sektora technologicznego przebiega pod znakiem zrównoważenia. Ważne jest, by dokonywać zrównoważonych wyborów. Jednym z obszarów, na których skupiać się będzie w kolejnych miesiącach i latach branża IT, jest stosowanie najnowocześniejszych technologii gwarantujących wypracowanie oszczędności energii i będących przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa będą musiały w 2023 roku i w kolejnych latach postawić na realizację programów szkoleniowych i programów dla absolwentów kończących wyższe uczelnie. Dzięki temu są w stanie dostosować ich umiejętności do rozwijającej się technologii i nowych modeli biznesowych. Pozwoli to na podniesienie poziomu umiejętności takich przyszłych pracowników i umożliwi ich przygotowanie do wykonywania późniejszej pracy w branży technologicznej.

Jednym z rozwijających się trendów w IT jest możliwość pracy hybrydowej czy w całości zdalnej. Trzeba jedynie zadbać o bezpieczeństwo zatrudnionych i danych, którymi się posługują. Badania "Dynabook: sektor technologiczny w 2023 roku" wskazały ponadto, że 46 proc. europejskich małych i średnich przedsiębiorstw uważa poprawę swojej infrastruktury cyberbezpieczeństwa za inwestycję priorytetową w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

W najbliższym czasie w sektorze IT będzie występował popyt na pracowników DevOps, analityków Big Data, a także specjalizujących się w sztucznej inteligencji (AI) czy w cyberbezpieczeństwie.

