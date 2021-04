Pracodawcy: chcemy już szczepić pracowników!

A to oznacza, że do programu szczepień będą mogły przystąpić nie tylko pojedyncze duże firmy, ale też całe grupy kapitałowe, spółki powiązane, współpracownicy, osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych oraz na B2B.

Ani pracodawcy, ani osoby szczepiące się w zakładach pracy nie będą mogli jednak wybierać, którą szczepionkę dostaną. Firmy otrzymają to, co będzie w danej chwili dostępne w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Jak podkreślił wicepremier, akcja szczepienia w miejscach pracy ma mieć charakter dobrowolny, nie wolno przymuszać pracowników do udziału, ani karać ich za to, że się nie zgłoszą na szczepienie.

Zdaniem Krzysztofa Inglota, prezesa agencji Personnel Service, elastyczne podejście rządu do szczepień w firmach to bardzo dobra wiadomość. – Przyspieszenie akcji szczepień w zakładach pracy pozwoli na częściowe zredukowanie opóźnień, które mamy jako cały kraj – mówi nam prezes Inglot.

Jak dodaje, jego mobilne ambulatoria do przeprowadzania szczepień mogłyby wyjechać do fabryk w każdej chwili. Są w stanie zaszczepić do 150 osób dziennie. – Zaszczepienie całej fabryki liczącej tysiąc osób zajęłoby nam ok. 14 dni – wylicza Inglot.