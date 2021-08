Prąd będzie droższy. Polska nie uniknie uwolnienia cen

LASY! 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ja obok tematu, ale WAŻNY DLA WSZYSTKICH: na stronie internetowej PRACOWNI NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT jest petycja apelująca do prezydenta o zawetowanie ustawy lex izera oznaczajacej prywatyzację NASZYCH LASÓW!!!. Kto nie chce prywatyzacji naszych lasów -niech podpisze proszę! Czemu media nie informują, że to ostatnia prosta? Roześlijcie petycję wśród znajomych! Poprzyjcie proszę jeśli nie chcecie obudzić się pewnego dnia i mieć zakaz wstępu do lasu, obok którego mieszkacie! Wymyślą sobie inwestycję i wytną wasz las!!! Błagam-podpiszcie!!!A media niech przestaną przeszkadzać i kasować ten komentarz, skoro nie chcą nagłośnić sprawy!!!!!!!!!! Sabotażyści!!!