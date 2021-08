Restaurator miał zapłacić 30 tys. zł za otwarcie lokalu w lockdownie. Sąd uchylił karę

żak 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pejsata kasta sądzi wg własnych widzimisię, a Kodeks Karny ma gdzieś. Każdy wyrok jest wyrokiem politycznym. Wprowadzają do naszego życia przyzwolenie na bandytyzm, agresję słowną i przemoc fizyczną. Wyrokami swymi chcą doprowadzić do samosądów. To są sądy niezależne od wszelkich kodeksów karnych