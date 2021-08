"Dorsze już się nie odrodzą". Alarm naukowców

Marek W (NN) 33 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Duńczycy wykonując połów paszowy,wykonują 100% normy,na jaki pozwoliła UE! I robią to od ponad 20 lat ! Naszym rybakom zabrania się łowienia czegokolwiek.Sypanie wszystkiego do ,,worka klimatycznego" to duża przesada !?