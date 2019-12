gospodarka Sebastian Ogórek 18 minut temu

Premier Morawiecki chce Polski SA. We wtorek spotkanie ze "spółkami-córkami" [NEWS MONEY.PL]

Najbogatsi Polacy we wtorek mają spotkać się z premierem Morawieckim - ustalił money.pl. To odpowiedź na postulaty największych polskich przedsiębiorców. Premier chce wykorzystać okazję do stworzenia inicjatywy Polska Spółka Akcyjna.

