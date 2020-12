Premier Morawiecki odwołał wojewodę wielkopolskiego. "Utrata zaufania"

racjonalista 30 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Taki zamek można budować, ale w terenie dozwolonym. Takich terenów jest mnóstwo. I takich naruszeń jest sto w Polsce. Za wjechanie malkuchem 2 metry do lasu - mandat 500 zł. A za 2 km to byłoby 500 zł x 1000 = 500 tysiecy za jedne 2 km. A gdy chłopiec lat 12 strzelił w Tatrach z korkowca, to rodzice dostali mandat tysiac złotych, bo nie wolno hałasować w parkach. Nawet sekundę. Auto wielotonowe hałasuje godzinę jadąc przez las. Za sekundę tysiac zł, a za 60 sek - 60 tysięcy. sto aut to 6 milionów. Itd. Nalezy wlepic kare 10 miliardów euro i rozłozyc na raty po 200 złotych.