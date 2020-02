Premier naraził się lotniczym związkowcom: "wyposażcie nas w umowę o pracę"

Premier Mateusz Morawiecki w siedzibie MSWiA odnosił się do zagrożenia koronawirusem w Polsce. Zapewnił, że osoby wracające samolotami będą miały badaną temperaturę, a LOT wyposaża się w termometry. To rozzłościło związkowców: "najpierw wyposażcie nas w umowę o pracę, nikt za was nie będzie ryzykował" - piszą do premiera.

Podziel się Dodaj komentarz