Premier uderza w PO. "Wyprzedano majątek narodowy"

- Porównując do nas, jak my nie sprzedaliśmy niczego, a wręcz odkupujemy, trzeba porównać wartości budżetowe w uczciwy sposób - stwierdził premier.

"Nie będziemy przepłacać nikomu"

Premier Mateusz Morawiecki w niedzielę podczas spotkania z wyborcami w Łochowie powiedział, że "za Donalda Tuska Polacy jeździli do Niemiec na szparagi, to ja chciałbym takiej Polski, żeby za Jarosława Kaczyńskiego, to Niemcy przyjeżdżali do nas na zbiór pieczarek i jabłek"