To najwięksi handlowcy na świecie. Rocznie zostawiamy u nich setki miliardów

"Wszystko to wydarzyło się w okolicznościach wysokiej inflacji, niedoboru siły roboczej i zakłóceń łańcucha dostaw. W sumie firmy te zanotowały przychód na poziomie 3,5 biliona dolarów" - czytamy w "Wiadomościach Handlowych".

Największe firmy detaliczne na świecie

Listę największych detalistów otwiera amerykańska sieć supermarketów Walmart z obrotami rzędu 611,3 mld dol. Jest to wzrost o 6,7 proc., ale strata netto wyniosła 14 proc. Na drugim miejscu jest Amazon z przychodem w wysokości 514 mld dol. i stratą netto wynoszącą 108 proc. w stosunku rocznym. Podium zamyka inny amerykański gigant CVS Health z branży farmaceutycznej i zdrowotnej, który zarządza ponad 7,8 tys. aptek (322,5 mld dol. i wzrost obrotów o 10,4 proc.).

Jakie firmy jeszcze znalazły się na liście? Są to: JD.com (155,5 mld dol.), Kroger (148,3 mld dol.), Walgreens Boots Alliance (132,7 mld dol.), Alibaba (132,3 mld dol.), Target (109,1 mld dol.), Ahold Delhaize (102,9 mld dol.), Lowe's Companies (97,1 mld dol.), Carrefour (87,4 mld dol.), Seven & i (87,3 mld dol.), Tesco (81,1 mld dol.), Albertsons (77,6 mld dol.), AEON (67,4 mld dol.), Alimentation Couche-Tard (62,8 mld dol.), TJX Companies (49,9 mld dol.), Nike (46,7 mld dol.), Best Buy (46,3 mld dol.), Woolworths (45,7 mld dol.), George Weston (43,8 mld dol.), Loblaw Companies (43,4 mld dol.), Sainsbury (41,1 mld dol.).