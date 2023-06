Premier zachwala politykę gospodarczą PiS. Porównał ją do walk bokserskich

- Ostatnie ciosy można przyrównać do walk bokserskich . Bardzo dobrych bokserów poznaje się po tym, jak wyprowadzają ciosy, ale jeszcze lepszych po tym, jak ciosy przyjmują. Polska gospodarka i polscy przedsiębiorcy przyjęli je w bardzo dobry sposób - powiedział Mateusz Morawiecki na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Stwierdził, że może się wydawać, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej w podobny sposób przeszły przez ostatnich kilka kryzysów. Odwołał się jednak do gospodarki Czech.

- Gospodarka naszych południowych sąsiadów, zwykliśmy uważać ją za silniejszą od polskiej, zaliczyła w tym czasie ujemny wzrost, to jest świadectwo i dowód zarazem, że wszystkie nasze działania, takie jak tarcza antykryzysowa, tarcze antyinflacyjne, antyputinowskie , ochroniły społeczeństwo przed wzrostem bezrobocia, ale dały też paliwo rozwojowe - mówił szef rządu.

Czwarta rewolucja przemysłowa. "Wokół nas już trwa"

- Polska stoi przed unikalną szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową, która wokół nas już trwa, nie tylko jako naśladowca, ale jako podmiot, który ma szansę rozwijać najnowsze technologie, kreować rzeczywistość wokół nas. Tej szansy tym razem nie możemy zmarnować. Polska przeszła z dumą od systemu analogowego do cyfrowego, ale to baza, usługi publiczne dostępne w ogromnych ilościach. Ale to przejście nie może odbyć się bez przedsiębiorców - wyliczał dalej.