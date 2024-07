Prezes NBP przed Trybunałem Stanu. Czekają na kluczowy dokument

Tak tylko 34 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ludzie - jak twierdzą wywiady mamy około 3- 6 lat do wojny. A wojenka polsko polska trwa w najlepsze. Ciekawe czy nasi Partyjni rządzący jak i opozycja zauważą jak już wejdą do nas wojska. Bo zajmujemy się tabletką po, komisjami, walką rządu z opozycją i walką opozycja z rządem. Mówią nam o pasie granicznym super nowoczesnym, a przyjeżdża gość taxi wchodzi do otwartego budynku i wynosi system kontroli kolei który może sparaliżować ruch kolejowy w Polsce - gdzie my żyjemy przecież to dymisja osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kluczowych komponentów. Aż strach pomyśleć jak my zabezpieczamy dostęp do wodociągów, do energetyki jak i innych kluczowych komponentów jak również firm strategicznych.