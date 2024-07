Ministerstwo Finansów chce zmiany ustawy o NBP. Oto szczegóły

"Przyjmując jako niepodważalną zasadę ustrojową, jaką jest niezależność banku centralnego, Rada Ministrów: z niepokojem odnotowuje ujemny wynik finansowy wykazany przez NBP w latach 2022-2023, negatywnie ocenia brak należytej komunikacji ze strony NBP dotyczącej zmiany wyniku finansowego w stosunku do pierwotnie prezentowanego przez NBP, który to wynik finansowy stanowi ważny element w pracach Rady Ministrów nad projektem budżetu państwa - napisano w komunikacie.

"Wobec nieprzestrzegania przez NBP zasady dobrego współdziałania, zobowiązuje Ministra Finansów do przygotowania projektu nowelizacji ustawy o NBP, ustanawiającej prawny mechanizm komunikacji pomiędzy NBP i Ministerstwem Finansów w procesie opracowywania projektu budżetu państwa " - dodano.

We wtorek rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na 31 grudnia 2023 roku.

Trybunał Stanu dla prezesa NBP?

Grupa posłów rządzącej koalicji we wstępnym wniosku o pociągnięcie prezesa NBP Adama Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu z marca zarzuciła mu, że w dwóch pismach z 23 sierpnia 2023 r. Glapiński zawiadamiał Ministra Finansów, że NBP przekaże do budżetu na 2024 r. wpłatę z zysku za 2023 r. Najpierw miał zawiadomić o kwocie 4-6 mld zł, a kilka godzin później o 6 mld zł.