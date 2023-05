Prezes PiS zdradza plany. "Wielka strefa ekonomiczna"

P/L 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

60 % podwyżka ? Na 500 PLUS , a emerytom zaledwie 7 % ? TO NIENORMALNE ! TO CHORY SYSTEM ! Czas to zmienić ! Emerytów nie stać na opłaty, życie , leki, na ogrzewanie mieszkań, a oni promują 500 PLUS bo chcą wygrać wybory ? 800 PLUS za co , za to ze ktoś ma dzieci, mało im niech idą do roboty , dość życia na koszt pracujących i emerytów !