Prezes URE ściera się z dostawcami o tegoroczne ceny prądu

Sprzedawcy energii chcieliby zatwierdzenia wyższych taryf. Wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki złożyli jeszcze przed wybuchem pandemii, a więc w zupełnie innych warunkach gospodarczych. Prezes URE chciałby, aby odbiorcy nie musieli w tym roku doświadczać podwyżek, ale czy to się uda, dowiemy się po zakończeniu postępowań – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Enea i PGE Obrót miały zatwierdzone taryfy tylko na pierwszy kwartał, bo same chciały, ale ponieważ postępowanie w sprawie nowych taryf dla nich nie zakończyło się przez 1 kwietnia, to nadal obowiązuje stawka z pierwszego kwartału. Energa Obrót i Tauron Sprzedaż złożyły wnioski o zmianę taryfy, choć miały zatwierdzone wnioski na cały rok. Zgodnie z prawem mogą tak zrobić, jeśli uznają taki krok za uzasadniony warunkami rynkowymi i zmianą kosztów prowadzenia działalności. Ceny na Towarowej Giełdzie Energii spadły (13 marca magawatogodzina kosztowała 240 zł, na początku kwietnia ok. 215 zł).