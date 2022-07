Prezydent bez auta i z kredytem. Poznaliśmy oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy

Poznaliśmy oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy. Zostało, one upublicznione przez Sąd Najwyższy. W 2021 roku głowa państwa zarobiła 281 991,43 zł brutto z tytułu uposażenia, czyli o około 40 tys. zł więcej niż przed rokiem. Choć Andrzej Duda zrobił więcej, to skurczyły się jego oszczędności. W 2020 roku prezydent miał odłożone 50 tys. zł i 300 euro, a w aktualnym oświadczeniu majątkowym oszczędności zmalały do 30 tys. zł i 100 euro.