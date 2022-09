Problemy Elona Muska. Rosja grozi zniszczeniem jego satelit za pomoc Ukrainie

Członek rosyjskiego MSZ i szef delegacji Rosji przy ONZ Konstantin Woroncow na jednym ze spotkań stwierdził, że amerykańskie władze oraz ich sojusznicy angażują prywatne przedsiębiorstwa do uczestnictwa w wojnie w Ukrainie, co nie podoba się Kremlowi, gdyż - w ocenie Rosjan - wykracza to poza zakres "nieszkodliwego" wykorzystania technologii.