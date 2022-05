Musk rozwścieczył Rosjan. "Za to, Elon, odpowiesz jak dorosły"

Internet satelitarny dla Ukrainy

"[...] Wychodzi na to, że terminale internetu satelitarnego firmy Elona Muska Starlink, zostały dostarczone do bojowników nazistowskiego (sic!) Batalionu Azow oraz ukraińskiej piechocie morskiej przez militarne śmigłowce. Zgodnie z naszymi informacjami, dostawa komponentów sprzętowych Starlink została przeprowadzona przez Pentagon" - czytamy w dokumencie rozesłanym przez Rogozina.

"A zatem Elon Musk jest powiązany w zaopatrywanie faszystowskich (sic!) sił Ukrainy w sprzęt do komunikacji klasy militarnej. I za to, Elon, odpowiesz jak dorosły. Nieważne, jak bardzo będziesz się wydurniał".

Rogozin grozi Muskowi? Miliarder odpowiada

Sam Musk wytknął Rogozinowi, że słowo "nazistowskie" nie znaczy to, co się mu wydaje. Zażartował też, pisząc, że "jeśli zginę w niewyjaśnionych okolicznościach, miło było was wszystkich znać". Żarty z głowy próbowała wybić mu Maye Musk, jego matka, pisząc, że to wcale nie jest śmieszne. Musk odparł, że "wobec tego postara się utrzymać przy życiu".