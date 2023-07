"Proceder napawa nas niepokojem". Niemieckie ministerstwo odpowiada na skargę Polski

Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady do naszego kraju. Redakcja money.pl poprosiła o ustosunkowanie się do tej skargi federalne Ministerstwo Środowiska. "Fakt, że dochodzi do nielegalnego przemieszczania odpadów, napawa nas niepokojem" – czytamy w odpowiedzi.